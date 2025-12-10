中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月10日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、「日本が企図する軍国主義の復活は、地域と世界の平和と安定を脅かすだけであり、警戒すべきだ」との海外メディアの論評について、日本が軍事力強化と軍備拡大を加速させて「再軍事化」を図っても、日本の将来に対する「再疑念」を招き、日本の歴史的犯罪に対する国際社会の「再清算」を引き起こすだ