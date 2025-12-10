◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。前回総合12位の日本体育大学は、78年連続の出場。8大会ぶりシード権を目指します。今季は予選会を9位突破。全日本大学駅伝は11位でした。4年生の三本柱の山崎丞選手(4年)や平島龍斗選手(4年)、田島駿介選手(4年)が順当にエントリー。特に平島選手は先月10000m