岐阜県警の元警察官が売春に関与したとして、起訴されていたことが分かりました。起訴状によりますと、岐阜県警の元警察官の男(75)はおととし8月、岐阜市内の所有するビルで売春すると知りながら、風俗店を経営する会社の代表に対して建物の賃貸借契約を結び場所を提供した罪に問われています。岐阜県警はこれまで女性を風俗店に紹介するスカウトグループ「アクセス」に関する捜査で、岐阜市の歓楽街「金津園」にある