夏川りみが、ビルボードライブ公演『Volume うた』を2026年3月1日に横浜、3月4日、5日に大阪にて開催する。 （関連：歌声分析 Vol.3：中島健人“声の演技者”として歌に最適な人格を宿すスキル、DNAに刻まれた抜群のリズム感） 本公演では、普段のコンサートでは披露されることのないナンバーも織り交ぜた、プレミアムなセットリストを予定。柔らかな歌声に寄り添うアコースティックなサウンドと