[12.10 ACLEリーグステージ第6節](Eピース)※19:00開始主審:アフマド・アルアリ副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 13 新井直人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 14 田中聡MF 18 菅大輝MF 30 トルガイ・アルスランFW 9 ジャーメイン良FW 39 中村草太控えGK 21 田中雄大GK 38 ヒル袈依廉DF 37 キム・ジュソンMF 10 マルコス