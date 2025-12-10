FC岐阜は10日、石丸清隆監督(52)と契約を更新することで合意し、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」および2026-27シーズンも引き続き指揮を執ることが決定したと発表した。石丸監督は今年7月に就任。チームは今季J3リーグ戦を13位で終えた。クラブ公式サイトを通じ、「2025シーズンは、悔しさも喜びも含めて多くの経験を積むことができ、チームとして確かな成長を感じています。日々前向きに取り組んでくれた選手たち、そして