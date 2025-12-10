テスコム電機（テスコム）は12月上旬に、髪をやさしくいたわって熱ダメージを抑える、低温風のケアモードを搭載した「マイナスイオンヘアドライヤーTD461A」と「プロテクトイオンヘアドライヤーTD561A」を発売する。どちらも価格はオープン。●大風量×低温風で髪をいたわりながら時短ドライ「TD461A」「TD561A」ともに、毎分2.0立方メートルの大風量とスピードアップノズルによって、髪を根元から素早く乾かせるドライヤー。