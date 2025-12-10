日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 32989(5851) 3月限 32803(5645) TOPIX先物 12月限 13067( 11003) 3月限 12670( 10362) 日経225ミニ 12月限3591(2759)