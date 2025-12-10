日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 20806( 18854) 3月限 10447( 10182) TOPIX先物 12月限9618(9505) 3月限 19220( 19179) 日経225ミニ 12月限139543(1374