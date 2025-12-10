日経平均株価 始値50878.66 高値51107.77 安値50329.27 大引け50602.80(前日比 -52.30 、 -0.10％ ) 売買高22億4943万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆6697億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり反落、朝高後値を消すも終盤下げ渋る ２．FOMC結果発表待ちで様子見、方向感の見えにくい