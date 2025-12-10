明日12月11日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は「冬の命懸け大突破SP」。過去に放送した人気企画の中から、冬に注意すべき危険からの突破劇をお届けする。190km離れた絶海の孤島で倒れた急病人を、白洲迅やモグライダー・芝大輔ら演じる海上自衛隊はどう助ける？元lolの小見山直人やなかやまきんに君らは消防隊員を演じ、火災で取り残された女性を決死の救助。大人気「突破交番」では、EXIT・兼近大