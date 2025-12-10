ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『LIVE in Wonderland〜Dream Team Party〜』が11月28日に都内で開催された。「あいぷ」、「めめこdesu」○ぱーてぃーちゃんがゲストMCを担当会場には69名のライバーが集結し、「レッドハート」「イエローダイヤ」「ブルースペード」の3つのチームで戦うチーム戦と個人戦が行われた。また、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん(金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子)がゲス