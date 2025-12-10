中古マンションを購入し、自分好みにリノベーションする――この「中古×リノベ」という選択肢は、理想の暮らしを叶えるだけでなく、将来的な“売却”や“住み替え”を見据えた戦略的な住宅取得にもつながります。その戦略を支える最も大きな要素の一つが「エリア選び」です。どれだけ内装にこだわっても、立地の魅力が薄れてしまえば、資産価値を維持することは難しくなります。今回は、リセールバリュー（再販価値）の観点から見