【ポイント】・11日（木）は寒さ緩むが、西から天気は下り坂。・東北北部はまとまった雨。夜は雪に変わり、ふぶく所も。・12日（金）は北日本を中心に冬のあらし。ふぶきや大雪のおそれ。・13日（土）は高気圧に広く覆われるが、真冬並みの寒さ。・14日（日）は発達する低気圧や前線の影響で雨と風が強まる。・15日（月）は冬型の気圧配置が強まる。【全国の天気】11日（木）は、低気圧が発達しながら、北日本を通過するでしょう。