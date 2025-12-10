古谷乳業は12月9日、「ミルメーク ミルクキャラメル」(243円)を全国のファミリーマートで先行発売した。「ミルメーク ミルクキャラメル」(243円)○学校給食の思い出「ミルメーク」ミルメークが大島食品から誕生したのは、昭和42年。ちょうど学校給食が脱脂粉乳から"飲みやすい"牛乳へと切り替わる過渡期だった。「牛乳は栄養的に優れたもの。でも、おいしく飲んでこそ初めてその栄養としての価値がある」との考えから開発された。