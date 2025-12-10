大阪の阪神梅田本店で、17日〜22日に『冬の阪神 中古＆廃盤レコード・CDフェス』が開催される。【写真】Xマス時期に“音楽フェス” 中古＆廃盤レコード・CDがずらりレトロブームのさなか、音楽好きが集う今回の会場には、全国から約20店舗のレコード店が集結。全国最大級の10万枚以上のレコード・CDがそろい、ロック、ジャズ、クラシックからアイドル、歌謡曲、演歌など、多彩なジャンルの名盤を販売予定。高額品や希少レコ