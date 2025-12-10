政府・与党は、来年度の税制改正で所得が多い超富裕層への課税を強化するため、基準となる年間の所得を今のおよそ30億円以上から6億円以上に引き下げる方向で調整に入りました。給与所得の所得税は金額に応じて上がる一方、株式の売却益など金融所得の税率は一律のため、金融所得の割合が高い富裕層ほど負担が下がる傾向にあります。今年から年間所得がおよそ30億円を超える人に対しては追加の負担が課されていますが、政府・与党