前線を伴った低気圧や、上空の寒気の影響で、北―西日本は12日にかけて大気の状態が非常に不安定となる所があるとして、気象庁は10日、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、ひょうに注意するよう求めた。気象庁によると、11日には、低気圧が発達しながら北日本を通過。北―西日本は、低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気や、上空の寒気の影響を受ける。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば建物内に移動するなど、安全