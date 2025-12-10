個性的な風貌と怪力で魅了する女子レスラーがさらに“凶暴化”。意味深なSNS投稿と最新ビジュアルが話題を呼んでいる。【画像】最新ビジュアルはさらに“凶暴化”ゴスメイクの怪物女子WWE女子スーパースターのザリアがX（旧ツイッター）を更新。黒と赤のコントラスト、荒野を思わせる荒々しい表情、最後の写真で見せる“獲物を仕留めた後”の冷酷な笑み。「December is looking…. D E A D L Y」と記した4枚の自撮り写真は、6