JR東日本グループは2027年春、「ご当地Suica」を群馬県内と宮城県内で先行スタートする。○地域生活の"不"と"負"を解決へ地域社会は、人口減少や少子高齢化を背景に、移動をはじめとした地域生活の"不"便や"負"担の拡大等の課題に直面している。同社は、マイナンバーカードと連携したモバイルSuicaにより、地域に住む人にとっての生活コスト低減、地域外から来訪する人にとっての新たな利便性の創出、自治体にとっての行政コスト低