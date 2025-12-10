タレントのミッツ・マングローブ（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。かねてから大ファンという歌手・中森明菜（60）とのショットを披露し話題となっている。ミッツは「中森明菜のオールナイトニッポンGOLD今週金曜日20時〜24時まで」と、中森がパーソナリティを務める番組を紹介。「今年も凄まじい数のリクエストと明菜さんの止まらないお喋りと、私と垣花さんの迷走する熱量を4時間。お聴きたモーレ！」と続けた