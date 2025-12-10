第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、１０日午後４時から同１５分頃にかけ、沖縄県石垣市の尖閣諸島・魚釣島沖の領海に中国海警局の船４隻が相次いで侵入したが、同５時５９分頃までに全て退去した。海警船はいずれも砲を搭載しており、海保の巡視船が退去を求めていた。海警船の領海侵入は今月２日以来。