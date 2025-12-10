関東で山火事が相次いでいますが、神奈川県の日向山では10日午後5時現在も延焼が続いています。現場から、梶谷直史キャスターが現在の状況をお伝えします。伊勢原市の日向山に来ています。私が現在いるのは、通行止めになっている場所から約600メートルほど離れた場所です。9日午後3時ごろ、「白い煙が出ている」と通報がありました。出火当時、乾燥注意報が出ていて非常に乾燥していたということです。現場へと続く道はかなり狭く