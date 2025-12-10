ベネッセコーポレーションが提供する通信教育講座「進研ゼミ 高校講座」は、「2025年の意識やまなびの変化に関する調査」の結果を発表した。調査は、全国の高校1年生〜3年生756名(※1)を対象に実施したもの。※１: 進研ゼミ高校講座提供「StudyCast」および「Study NEWS! 進研ゼミ」利用者を対象に調査調査結果サマリー調査では、今年高校生が最も関心を寄せたニュースや、悩み・学習スタイルの変化、AIとの関わり方が明らかになっ