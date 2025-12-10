12月8日、女優の相武紗季が、バラエティ番組『帰れマンデー見っけ隊!!』（テレビ朝日系）に出演した。世界遺産に認定された和歌山県の熊野古道を訪れたが、相武のビジュアルに反響が寄せられている。お笑いコンビ「タカアンドトシ」がMCを務める同番組。今回は、由緒ある熊野古道を訪れた。「さまぁ〜ずの大竹一樹さんと相武さんがゲスト出演し、那智の滝と那智大社の2つのエリアを舞台に、開運スポットと創業100周年を超える