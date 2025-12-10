MORISAKI WINの楽曲「Back to Back」が、2026年1月7日に配信リリースされることが決定した。今作は2026年1月6日（火）より放送されるTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のエンディングテーマとなっている。アニメ『異世界の沙汰は社畜次第』は、シリーズ累計200万部を突破している人気異世界BLノベルのアニメ化作品。聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎(CV.伊東健人)が、転移先の異世界ロマーニ王国でも