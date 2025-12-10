米Mozillaは、12月9日（現地時間）にWebブラウザ Firefoxの新バージョンとなる「Firefox 146」をリリースした。Firefox 146は、いつも通りFirefox 145から4週間でのバージョンアップとなった。Firefox 145では、2025年11月18日にマイナーバージョンアップの145.0.1が、2025年11月25日にマイナーバージョンアップの145.0.2がリリースされている。145.0.1では、以下の修正が行われた。Three.jsを使用するWebサイトで、破損を引き起こ