Novel Coreが、来年1月14日(水)発売のメジャー4thアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』からJESSE（RIZE / The BONEZ）客演に迎えた「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」を、12月15日に先行配信リリースすることが決定した。あわせて来年4月より全国ツアー＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞の開催も発表されている。先行配信される「ビリビリ」は、Novel Coreが絶大な信頼を寄せる共同制作者・JUGEMと、ハウスバンド・THE WILL