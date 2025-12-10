ブリタニカ・ジャパンは10月から、With The Worldと協業し、英語での調べ学習と国際交流を組み合わせた教科等横断型の学習プログラムを、全国の中学校・高等学校向けに提供開始した。ブリタニカ×With The World同プログラムは、生徒が自ら課題を発見し、海外の生徒と英語で意見交換を行うことを通じて、主体的な学びと国際的な視野の育成を目指す。近年の学習指導要領改訂により求められる探究学習に対し、信頼性の高い情報源の確