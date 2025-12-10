高額な報酬を支払うとうたい、実際は強盗や詐欺などの犯罪に加担させる闇バイト。金沢市で10日、高校生らがゲームを通してその危険性を学ぶ講習会が開かれました。この日、金沢市内の高校生らが参加したのは…「もっとエスカレートすると、掛け子っていって、実際にオレオレ詐欺の電話する人、やらされたりとか」闇バイトの危険性を疑似体験するゲームです。 この取り組みは、石川県警とゲームを開発し