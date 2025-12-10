Uber JapanとUber Eats Japan合同会社、楽天ペイメントは12月9日、都内にて「Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会」を開催。同発表会にはスペシャルゲストとしてタレント・山口もえとお笑いトリオ・ハナコも登場。トークセッションにおいて日常生活に役立つ楽天ポイントやUber、Uber Eatsの魅力について語った。「Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会」に登場した左からハナコの菊田竜