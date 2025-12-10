海上自衛隊の頂点に立ち、海上自衛隊の任務や隊員の服務を監督する海上幕僚長(以下、海幕長)。今日は、大事な会議が開かれるのだとか。その様子をちょっと覗いてみることに……きょう の かいばくちょう (@JMSDF_PAOより引用)可愛い子どもの声で始まった動画「きょうのかいばくちょう」。タイトルも、子どもらしく可愛いフォントになっていますが、この扉の向こうで、海幕長は何をしているのでしょうか? さっそく覗いてみましょう!