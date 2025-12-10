フロンティアワークスとヤマハミュージックコミュニケーションズが手がける歌・ダンス・CGが融合した新アーティストプロジェクトより、新たなバーチャルアーティスト「SHINO（シノ）」のデビューが決定した。SHINOは12月17日（水）よりデジタルシングル「EGO」をリリースする。SHINOは一つの身体に“男性”と“女性”の二つの魂を宿した、楽曲や演出に応じて人格が切り替わるアーティスト。SHINO-BEAT（男性人格）、SHINO-LOOP（女