ジェラルド・バトラー主演映画『アウトローズ』より、本予告映像と場⾯カットが解禁された。【動画】史上最高難度のダイヤモンド強盗計画『アウトローズ』予告が公開本作は、型破りな刑事“ビッグ・ニック”が最凶強盗犯ドニーを追うなかで、思いもよらぬ危険な計画に⾝を投じていく緊迫と極限のクライム・アクション。銃撃戦と巧妙な駆け引きが張り詰めるストーリーが展開する。休職処分中のロサンゼルス郡保