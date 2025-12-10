ファッションモデルのマギーが10日までに自身のインスタグラムを更新。愛車のショットを複数枚披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】マギー、愛車が「カッコよすぎ！」社内の様子やウイングも（4枚）抜群のスタイルもさることながら、車好きとしても注目を集めているマギー。YouTubeでは現金で車を購入した動画も話題となっていた。今回の投稿では「毎日駆け抜けてるよ」とつづり、愛車のポルシェ「718ケイマン