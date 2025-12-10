2025年、蜷川べにがソロとして歩み始めてからの時間は、本人いわく「体感3年分」の濃密さだったという。和楽器バンドが2024年末で活動休止となった前から、三味線の可能性を提示するカバーアルバム『三味線で弾いてみた。Vol.1』を発表し、翌2025年にはEP『hybrid新解釈民謡!!』、そしてソロ1stシングル「春ね。」と立て続けに作品を届けてきた。2025年はファンクラブの開設や全国ツアーも重なり、制作とライブの双方を高い密度で