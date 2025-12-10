“クリスマスの女王”ことマライア・キャリーの代表曲「恋人たちのクリスマス」（原題：All I Want For Christmas Is You）が、約1年ぶりに全米シングル・チャート1位（12月13付け）に返り咲き、歴代最長記録となる通算19週目の首位を獲得した。同曲は1994年から発売25年後の2019年12月に、自身通算19曲目の首位に輝き、以降、今年まで7シーズン連続で同チャート1位を獲得。日本でも人気が高く、今年7年ぶりに敢行された来日ツアー