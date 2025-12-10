◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１０日、栗東トレセンこんなに時計が出ているとは思わなかった。アルバンヌはＣＷコースに単走で入ると、ゆったりとしたペースを刻んでいく。最後の直線で軽く仕掛けると、跳びが大きく、滞空時間の長いフットワークを繰り出し、６ハロン８０秒１―１１秒６の好タイムでフィニッシュ。穂苅助手は「直線に向いた時の