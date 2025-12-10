11月30日、RayflowerがEX THEATER ROPPONGIにて＜15th Anniversary LIVE “Next Amazing Road”＞を開催した。ヴォーカルの田澤孝介が急性声帯炎のためドクターストップがかかり、やむなく不参加。演出内容を変更しライヴは4人だけで行なうと発表されたのは、開演約3時間前のことだった。このライヴは、コロナ禍の真っ只中にあった2020年9月20日、配信のみで開催した10th記念ライヴ＜Amazing Road＞のリベンジであり、15thを迎えた