今季のＪ１は鹿島が９季ぶり９度目のリーグ制覇を成し遂げた。獲得タイトル数を２１に伸ばし、リーグ最多を更新した。＊＊＊シーズン移行に伴い、正式な“来季”は来年８月にスタートとなる。鹿島はここで２連覇を目指すことになるのだが、その前にあるのが来年２〜６月に行われる特別大会「百年構想リーグ」だ。Ｊ１の２０クラブを東西に分け、ホーム＆アウェー形式で１８試合を実施。それぞれの順位を決定した後、