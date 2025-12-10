琴平町／片岡英樹 町長 香川県琴平町の片岡町長が町議会での議員の発言で名誉を傷つけられたとして、撤回と謝罪を求める申し入れ書を議長に提出しました。 申し入れ書によりますと、12月8日に開かれた町議会の一般質問で、山神猛議員が金丸座や町立中学校の耐震対策工事に対し、「完全に談合」「業者の詐欺」などと発言したということです。 山神議員は片岡町長に対して「おいしい思いをしている」と不正な利益供