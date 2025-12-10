12月8日の深夜に発生した、青森県沖を震源とするマグニチュード7.5、最大震度6強の地震。マグニチュード7.5といえば、阪神・淡路大震災（7.3）を上回る規模である。【写真】ドンキのエスカレーターのふもとには瓦礫の山が…地震発生後の青森県内の被害状況この地震で北海道、青森県、岩手県を中心に少なくとも50人以上が重軽傷を負ったが、幸いにも現時点で死者は確認されていない。果たして、現地はどうなっているのか。NEW