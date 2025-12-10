三重県な名張市で今年10月、軽自動車が横転し、5人が死亡した事故で、警察は運転手の男を容疑者死亡のまま書類送検しました。名張市の国道で今年10月、軽自動車が横転し、乗っていた当時16歳から23歳の男女5人が死亡したほか、男子高校生(当時16)が大けがをしました。その後の捜査で運転席付近に残された血痕や髪の毛などから、運転手は車の所有者で市内に住む会社員の男(当時20)と特定し、容疑者死亡のまま書類送検しました