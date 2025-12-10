警視庁はきょう（10日）、東京・新宿区の地元企業や町内会などと連携し、暴力団の介入を阻止する「暴力団等排除協議会」を発足させました。警視庁暴力団対策課と牛込警察署はきょう、「牛込警察署管内暴力団等排除協議会」を発足させました。協議会のメンバーは「大日本印刷」など、地元の6つの企業や36の町内会で、企業活動や飲食店の営業に関して暴力団の不当な要求や介入を阻止し、安全なまちづくりを目的としています。牛込署