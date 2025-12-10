東京・渋谷区でカフェやコンビニなどに対して、ごみ箱の設置を義務付け、違反した場合には罰則を科す条例案が可決されました。東京・渋谷区では観光客の増加などにともない、ごみのポイ捨てが問題となっています。区の調査によりますと、ポイ捨てごみの販売元をしらべたところ、▼コンビニで販売されている軽食の入れ物などが62.7％、▼カフェの飲み物のカップなどが12.0％と、テイクアウトに伴うごみがおよそ75％を占めます。こう