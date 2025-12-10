12月9日、竹内涼真がInstagramを更新。同日の放送で最終回を迎えた、夏帆とのダブル主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）のオフショットを公開した。【写真】最終回を迎えた『じゃあつく』“勝男”のオフSHOT公開『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、亭主関白思考なハイスペック彼氏・海老原勝男（竹内）が、互い