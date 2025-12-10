きょう午後3時半ごろ、山形市の惺山高校に刃物を持った女が侵入した。女は包丁を2本持っていたことがわかった。 【写真を見る】【速報】山形市・惺山高校に刃物を持った女女は”2本の包丁”を持ち侵入していた 警察が現場にかけつけ女を逮捕したが、生徒や教員にケガはないという。2本の包丁は、ともに刃渡りが6センチを超えるものだった。