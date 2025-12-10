「亜土ちゃん」の愛称で60年以上愛され続ける水森亜土さんが、「月刊MOE MOE2026年1月号」(990円)の巻頭特集で大々的に登場。キュートでレトロな亜土ちゃんワールドがこれでもかと詰まった永久保存版になっている。【画像】かわいい！付録のポストカードを見る「MOE」1月号の巻頭特集は「水森亜土 時を超えるカワイイの魔法」■8つの切り口で堪能する、時を超えるカワイイの魔法巻頭特集「時を超えるカワイイの魔法 水森亜土」では