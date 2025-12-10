能登半島地震では発災直後に通信手段の確保が大きな課題となりました。こうした教訓を踏まえ、石川県は大手通信会社と協力しデジタル技術を駆使した防災力の向上を目指していて、公民館を活用した拠点施設が完成しました。能登半島地震では8割のエリアで携帯電話が不通に能登町で10日に開かれたのは、災害の発生を想定したデジタル技術の稼働訓練。七尾市より北に位置する6つの市と町では能登半島地震の発生直後、普段は通信可能な