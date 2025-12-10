石川県金沢市のJR金沢駅前の一等地がホテル解体後、開発されず更地のままとなって7年。10日開かれた金沢市議会では、この跡地をめぐって「保全」か「開発」か賛否の声が噴出するなど、市民を巻き込んだ議論となっています。問題となっているのは、金沢駅東口の目の前に1963年開業した都市型ホテル「金沢都ホテル」の跡地です。老朽化により2017年に閉館、2018年に解体されてから、すでに7年間もの間、開発されずに更地のままとなる